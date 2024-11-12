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CR7 заявив, що не переживає, якщо не заб'є 1000 голів.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду заявив, що не переймається, якщо йому не вдасться забити 1000 голів за професійну кар'єру.

"Зараз я повернувся до життя обличчям і живу теперішнім моментом, і я думаю, що це найголовніше. Я більше не можу думати про довгострокові перспективи. Живіть справжнім, насолоджуйтесь моментом – і все.

Я робитиму все, що в моїх силах прямо зараз. Я публічно заявляв, що хочу досягти позначки тисячу голів. Принцип такий: жити справжнім і дивитися, як дадуть відповідь мої ноги в найближчі роки. Прекрасно, якщо вдасться забити 1000 голів, але якщо не вийде, то поки що ніхто не забив більше, ніж я", – сказав Роналду.

Наразі на рахунку Роналду 908 голів за клуби та збірну Португалії.

Нагадаємо, Мессі випередив Роналду за кількістю голів без урахування пенальті.