Франція

Ситуація у французькому клубі продовжує погіршуватись.

Ще одна драма для французького Бордо: близько ста людей готуються втратити роботу найближчими днями через соціальний план, затверджений комерційним судом. Про це повідомляє France Bleu Gironde.

Це рішення стало неминучим після пониження Бордо до аматорського рівня – четвертого дивізіону французького чемпіонату.

За інформацією джерела, з 6 листопада 97 людей втратить роботу у клубі, а більшість із них вже отримали повідомлення про звільнення цього тижня, і знову без жодного слова керівництва.

Декілька років тому в Бордо все ще працювало близько 200 осіб, не рахуючи гравців. Тепер їх буде лише кілька – 10 чи 11. Нова організаційна структура складатиметься з генерального менеджера, фінансового директора, адміністратора, менеджера з маркетингу, під відповідальністю якого будуть три особи — менеджер стадіону, менеджер з безпеки, організатор заходів.

Наразі Бордо займає 14 місце у чемпіонаті, набравши шість очок в п'яти матчах.