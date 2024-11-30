Португалія

Ще один цікавий варіант для бразильця.

Півзахисник Ювентуса Артур Мело має намір залишити туринський клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного бразильця зацікавлена ​​Бенфіка, яка готова розглянути варіант із підписанням контракту, коли футболіст стане вільним агентом.

Нинішнього сезону Артур на полі не з'являвся.

Після десяти ігор Бенфіка набрала 25 очок і посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Спортінга на вісім балів, але маючи гру у запасі.