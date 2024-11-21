Італія

"Стара синьйора" готова відпустити футболіста.

Півзахисник Ювентуса Артур Мело може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного бразильця зацікавлені Марсель та Бетіс.

Також зазначається, що "стара синьйора" готова відпустити футболіста, який не входить до планів тренерського штабу.

Нинішнього сезону Артур на полі не з'являвся.

Раніше повідомлялося, що Чілвелл потрапив до поля зору Ювентуса.