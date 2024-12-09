Португалія

Останнім клубом португальского вінгера була Ештрела.

Колишній вінгер Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Луїш Нані оголосив про завершення ігрової кар'єри у віці 38 років.

"Настав час прощатися, я вирішив завершити кар’єру професійного гравця. Це був приголомшливий шлях, і я хотів би подякувати кожній людині, яка допомагала мені і підтримувала мене під час зльотів і падінь протягом кар’єри, яка тривала більше 20 років і подарувала мені стільки незабутніх спогадів. Час розпочати все з чистого листа і зосередитися на нових цілях та мріях. Побачимось!", — написав Нані у своїх соціальних мережах.

Останнім клубом Нані була португальська Ештрела, в якій він провів десять матчів та забив один гол цього сезону.

Найбільше матчів Нані провів за Манчестер Юнайтед – 230, а також він виступав за Спортінг, Орландо, Фенербахче, Адану Демірспор, Валенсію, Лаціо, Венецію та Мельбурн.

На рахунку 38-річного португальця 616 офіційних матчів, 128 голів та 145 гольових передач.

На клубному рівні з МЮ Луїш виграв Лігу чемпіонів (2007/08), Клубний чемпіонат світу (2009), чотири рази АПЛ, двічі Кубок Англії та чотири рази Суперкубок країни. Зі Спортингом тричі брав Кубок країни і один раз Кубок ліги.

Також Нані відіграв 109 матчів у складі збірної Португалії, де він забив 24 голи та віддав 24 асисти. Разом із збірною він ставав чемпіоном Європи у 2016 році.