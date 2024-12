Колишній нападник київського Динамо, донецького Шахтаря та збірної України Жуніор Мораес вирішив завершити кар'єру у віці 37 років.

"Дякую, футбол. Після 17-річної кар'єри настав час для нового виклику", — написав Мораес у соціальних мережах.

Останні півтора сезони Мораес перебував у статусі вільного агента. За свою кар'єру він виступав за Шахтар, Динамо, Металург Донецьк, Глорію, Сантос, ЦСКА Софія, Корінтіанс, Санту-Андре та Тяньцзінь Тяньхай.

На його рахунку 379 офіційних матчів, 178 голів та 51 асист із трьома червоними картками.

Obrigado, futebol.

Thank you, football.



Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.



After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K