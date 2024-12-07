Екс-форвард грандів УПЛ та збірної України повісив бутси на цвях.
Жуніор Мораес, Getty Images
07 грудня 2024, 13:20
Колишній нападник київського Динамо, донецького Шахтаря та збірної України Жуніор Мораес вирішив завершити кар'єру у віці 37 років.
"Дякую, футбол. Після 17-річної кар'єри настав час для нового виклику", — написав Мораес у соціальних мережах.
Останні півтора сезони Мораес перебував у статусі вільного агента. За свою кар'єру він виступав за Шахтар, Динамо, Металург Донецьк, Глорію, Сантос, ЦСКА Софія, Корінтіанс, Санту-Андре та Тяньцзінь Тяньхай.
На його рахунку 379 офіційних матчів, 178 голів та 51 асист із трьома червоними картками.
У складі збірної України Жуніор провів 11 матчів, забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Мораес двічі був найкращим бомбардиром УПЛ у сезонах-2018/19 та 2019/20. Разом із Шахтарем він двічі став чемпіоном УПЛ і один раз брав Кубок України. Також він виграв чемпіонство з Динамо та завоював Суперкубок України.