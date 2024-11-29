Англія

Воротар не зміг знайти собі команду після відходу з Ньюкасла.

Воротар Лоріс Каріус може ухвалити рішення про завершення кар'єри у віці 31 року. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, наразі 31-річний німець роздумує про свою кар'єру, яка схоже добігла кінця після відходу з Ньюкасла минулого літа.

Також Каріус виступав за Майнц, Бешикташ, Ліверпуль та Уніон.

На його рахунку 250 офіційних матчів, з яких 79 на нуль за 324 пропущених м'ячів.