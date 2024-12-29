Португалія

Португальці можуть підписати чергового аргентинця.

Лівий захисник англійського Брайтона Валентін Барко, який виступає на правах оренди за андалусійську Севілью, зацікавив Порту. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, португальський клуб зацікавлений у переході 19-річного аргентинця в січневе трансферне вікно. Рішення щодо трансферу поки що не ухвалено, однак робота над ним вже йде.

Зазначається, що перехід може відбутися, оскільки Брайтон достроково повертає футболіста з оренди, при цьому сам клуб особливо не розраховує на гравця.

Севілья орендувала Валентіна Барко минулого літа. За іспанський колектив захисник провів сім матчів не відзначившись результативними діями.