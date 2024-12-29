Португальці можуть підписати чергового аргентинця.
Барко, getty images
29 грудня 2024, 17:09
Лівий захисник англійського Брайтона Валентін Барко, який виступає на правах оренди за андалусійську Севілью, зацікавив Порту. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, португальський клуб зацікавлений у переході 19-річного аргентинця в січневе трансферне вікно. Рішення щодо трансферу поки що не ухвалено, однак робота над ним вже йде.
Зазначається, що перехід може відбутися, оскільки Брайтон достроково повертає футболіста з оренди, при цьому сам клуб особливо не розраховує на гравця.
Севілья орендувала Валентіна Барко минулого літа. За іспанський колектив захисник провів сім матчів не відзначившись результативними діями.