Португалія

Умови "старої синьйори" не змогли задовольнити "орлів".

Захисник Бенфіки Антоніу Сілва міг продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного португальця зацікавлений Ювентус, який отримав відмову від керівництва "орлів".

"Стара синьйора" хотіла орендувати футболіста за п'ять мільйонів євро, а також мала намір включити опцію викупу за 30 мільйонів євро.

При цьому наголошується, що сам Антоніу не проти переїхати до Італії.

Цього сезону Сілва провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.