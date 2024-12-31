Умови "старої синьйори" не змогли задовольнити "орлів".
Антоніу Сілва, Getty Images
31 грудня 2024, 00:40
Захисник Бенфіки Антоніу Сілва міг продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного португальця зацікавлений Ювентус, який отримав відмову від керівництва "орлів".
"Стара синьйора" хотіла орендувати футболіста за п'ять мільйонів євро, а також мала намір включити опцію викупу за 30 мільйонів євро.
При цьому наголошується, що сам Антоніу не проти переїхати до Італії.
Цього сезону Сілва провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.