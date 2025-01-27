Португалія

Португальський гранд оголосив про призначення нового головного тренера.

Аргентинський тренер Мартін Ансельмі призначений наставником Порту, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Ансельмі змінив на посаді Вітора Бруну. 39-річний фахівець підписав контракт із клубом до 2027 року.

Раніше Ансельмі тренував мексиканський Крус Асуль. А найбільшого успіху він досяг у Індепендієнте дель Вальє, де він вигравав Кубок Еквадору та Кубок Південної Америки, Суперкубок Еквадору та Суперкубок Південної Америки.

Після 19 турів Порту посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Спортінга на шість очок. Між ними йде Бенфіка з Анатолієм Трубіним.