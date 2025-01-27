Португальський гранд оголосив про призначення нового головного тренера.
Мартін Ансельмі, Порту
27 січня 2025, 15:50
Аргентинський тренер Мартін Ансельмі призначений наставником Порту, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Ансельмі змінив на посаді Вітора Бруну. 39-річний фахівець підписав контракт із клубом до 2027 року.
Раніше Ансельмі тренував мексиканський Крус Асуль. А найбільшого успіху він досяг у Індепендієнте дель Вальє, де він вигравав Кубок Еквадору та Кубок Південної Америки, Суперкубок Еквадору та Суперкубок Південної Америки.
Після 19 турів Порту посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Спортінга на шість очок. Між ними йде Бенфіка з Анатолієм Трубіним.