Італія

Досвідчений захисник залишив Ювентус.

Ювентус оголосив про розірвання контракту із захисником Даніло, про це повідомила клубна пресслужба.

"Дякую за все та удачі в майбутньому", — написали у повідомленні.

33-річний бразилець виступав за Юве понад п'ять років. Він зіграв 213 матчів за клуб, вигравши скудетто, Суперкубок Італії та два Кубки Італії.

Раніше стало відомо, що Даніло переходить до Фламенго.

У поточному сезоні Даніло провів за Ювентус 809 хвилин у 16 матчах, в яких він відзначився одним асистом.