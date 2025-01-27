Юрій Габовда прокоментував трансфер Сікейри до Риги.
Сікейра і Габовда, Верес
27 січня 2025, 14:19
Спортивний директор Вереса Юрій Габовда розповів про деталі угоди щодо трансферу півзахисника Яго Сікейри до латвійської Риги. Бразильський футболіст став першим гравцем "червоно-чорних", який перейшов до іноземного клубу. Усі деталі трансферу сторони погодили під час особистої зустрічі у Дубаї (ОАЕ).
- Філософія нашого клубу полягає у тому, що ми повинні навчитися заробляти і стати самоокупними. Продаж гравців до клубів країн ЄС, або на внутрішньому ринку — це один зі шляхів до цієї нашої мети. Вважаю, що трансфер Яго Сікейри — вигідний для всіх учасників угоди. Верес вперше в своїй історії продав гравця іноземному клубу.
Ми готувалися до можливого прощання з Яго. Саме з цієї причини паралельно працювали над запрошенням Ігоря Харатіна. Зрештою, все склалося так, як ми задумали.
Щодо Яго Сікейри — зацікавленість була одразу від декількох клубів. Ми обрали оптимальний варіант продовження його кар’єри. Сам футболіст залишився задоволений такою угодою. Для нього це чанс боротися за чемпіонство у Латвії, грати у єврокубках і прогресувати, - розповів Габовда.
Раніше повідомлялось, що Харатін перейшов у Верес.