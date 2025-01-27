Україна

Юрій Габовда прокоментував трансфер Сікейри до Риги.

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда розповів про деталі угоди щодо трансферу півзахисника Яго Сікейри до латвійської Риги. Бразильський футболіст став першим гравцем "червоно-чорних", який перейшов до іноземного клубу. Усі деталі трансферу сторони погодили під час особистої зустрічі у Дубаї (ОАЕ).

- Філософія нашого клубу полягає у тому, що ми повинні навчитися заробляти і стати самоокупними. Продаж гравців до клубів країн ЄС, або на внутрішньому ринку — це один зі шляхів до цієї нашої мети. Вважаю, що трансфер Яго Сікейри — вигідний для всіх учасників угоди. Верес вперше в своїй історії продав гравця іноземному клубу.

Ми готувалися до можливого прощання з Яго. Саме з цієї причини паралельно працювали над запрошенням Ігоря Харатіна. Зрештою, все склалося так, як ми задумали.

Щодо Яго Сікейри — зацікавленість була одразу від декількох клубів. Ми обрали оптимальний варіант продовження його кар’єри. Сам футболіст залишився задоволений такою угодою. Для нього це чанс боротися за чемпіонство у Латвії, грати у єврокубках і прогресувати, - розповів Габовда.

Раніше повідомлялось, що Харатін перейшов у Верес.