Португалія

Гравець висловився щодо третіх роковин повномасштабного вторгнення рф.

Голкіпер Бенфіки й збірної України Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, присвячений третім роковинам початку повномасштабного російського вторгнення.

Гравець поділився своїми переживаннями та порадив усім самостійно наближати країну до справедливого миру.

"24.02.2022... З того часу і дотепер кожне сповіщення про повітряну тривогу змушує серце битися частіше — рідні в Україні. Не знаю жодного українця, який би не долучився до допомоги Україні та українцям. І, на щастя, за кордоном теж таких більшість. Найкращі ліки від тривоги та шлях до справедливого миру — дії та вчинки кожного з нас", — написав Трубін.