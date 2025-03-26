Бруну Лаже розмірковує над зміною основного голкіпера перед матчем із Жил Вісенте.
Анатолій Трубін та Самуел Соареш, Getty Images
26 березня 2025, 21:10
Головний тренер лісабонської Бенфіки Бруну Лаже вагається щодо вибору основного воротаря на матч проти Жил Вісенте, який пройде 28 березня у рамках 24-го туру чемпіонату Португалії. Про це повідомляє щоденна португальська газета Correio da Manhã.
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін залишався першим номером "орлів" у попередніх іграх, але повернувся після міжнародної паузи, не зігравши жодної хвилини.
Водночас, за інформацією джерела, молодий португалець Самуел Соареш може отримати шанс вийти у стартовому складі, оскільки Лаже серйозно розглядає можливість зміни основного воротаря після деяких помилок Трубіна в останніх матчах.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Анатолія Трубіна зацікавлений Манчестер Сіті. Сам українець заявив, що знає про це також тільки з новин.