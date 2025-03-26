Португалія

Бруну Лаже розмірковує над зміною основного голкіпера перед матчем із Жил Вісенте.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Бруну Лаже вагається щодо вибору основного воротаря на матч проти Жил Вісенте, який пройде 28 березня у рамках 24-го туру чемпіонату Португалії. Про це повідомляє щоденна португальська газета Correio da Manhã.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін залишався першим номером "орлів" у попередніх іграх, але повернувся після міжнародної паузи, не зігравши жодної хвилини.

Водночас, за інформацією джерела, молодий португалець Самуел Соареш може отримати шанс вийти у стартовому складі, оскільки Лаже серйозно розглядає можливість зміни основного воротаря після деяких помилок Трубіна в останніх матчах.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Анатолія Трубіна зацікавлений Манчестер Сіті. Сам українець заявив, що знає про це також тільки з новин.