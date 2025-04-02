Гіоргі Кочорашвілі продовжить кар'єру у Португалії.
Гіоргі Кочорашвілі, Getty Images
02 квітня 2025, 13:17
Леванте на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер півзахисника Гіоргі Кочорашвілі, який продовжить кар'єру в лісабонському Спортінгу.
Контракт із 25-річним грузином розрахований до літа 2030 року. Він перейде до складу "левів" влітку 2025 року, а доти продовжить виступати за Леванте на правах оренди.
За даними ЗМІ, сума трансферу склала 5,5 мільйонів євро, а ще 2 млн євро передбачені у якості бонусів.
Нинішнього сезону Кочорашвілі провів 26 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.