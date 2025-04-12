Португалія

Неочікуваний вибір зіркового португальця.

Манчестер Сіті влітку може залишитися без ще одного лідера команди. Про це повідомляє португальське видання A Bola.

За інформацією джерела, манчестерський клуб в літнє трансферне вікно може покинути Бернарду Сілва задля переходу в лісабонську Бенфіку.

Зазначається, що між оточенням гравця та керівництвом "орлів" вже відбулися перемовини. Сілва погодився піти на зниження заробітної плати, щоб повернутися до Бенфіки, вихованцем якої він є.

В свою чергу, Манчестер Сіті не проти продажу 30-річного португальця. "Містяни" влітку готують серйозну кадрову революцію, тому трансфер Сілви виглядає цілком логічним.

Тим не менш, Бенфіці слід буде витримати конкуренцію з боку каталонської Барселони, яка також претендує на футболіста збірної Португалії.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Ман Сіті 41 матч, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.