Неочікуваний вибір зіркового португальця.
Bernardo Silva, getty images
12 квітня 2025, 13:55
Манчестер Сіті влітку може залишитися без ще одного лідера команди. Про це повідомляє португальське видання A Bola.
За інформацією джерела, манчестерський клуб в літнє трансферне вікно може покинути Бернарду Сілва задля переходу в лісабонську Бенфіку.
Зазначається, що між оточенням гравця та керівництвом "орлів" вже відбулися перемовини. Сілва погодився піти на зниження заробітної плати, щоб повернутися до Бенфіки, вихованцем якої він є.
В свою чергу, Манчестер Сіті не проти продажу 30-річного португальця. "Містяни" влітку готують серйозну кадрову революцію, тому трансфер Сілви виглядає цілком логічним.
Тим не менш, Бенфіці слід буде витримати конкуренцію з боку каталонської Барселони, яка також претендує на футболіста збірної Португалії.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Ман Сіті 41 матч, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.