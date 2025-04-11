Англія

Команда Хосепа Гвардіоли змушена шукати заміну своєму колишньому лідеру.

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц у літнє трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного німця зацікавлений Манчестер Сіті.

Зазначається, що керівництво "містян" разом із Хосепом Гвардіолою бачать у молодому німці заміну своєму колишньому лідеру команди Кевіну де Брюйне.

Де Брюйне йде з Манчестер Сіті іконою клубу та легендою АПЛ

Контракт Вірца розрахований до літа 2027 року.На його рахунку 38 матчів, чотири забиті м'ячі та сім асистів.

Після 31 туру Манчестер Сіті набрав 52 очки та посідає шосте місце в АПЛ, а Баєр йде другим у Бундеслізі.