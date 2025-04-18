Португалія

Португалець може залишити Мілан після завершення сезону — Челсі готовий віддати його в оренду з покриттям частини зарплати.

Португальський півзахисник Жоау Феліш може повернутись до Бенфіки вже цього літа.

За інформацією Record, 25-річний футболіст, який нині виступає за Мілан на правах оренди з Челсі, зацікавлений у поверненні до лісабонського клубу.

Повідомляється, що між сторонами вже ведуться переговори, а Челсі готовий відпустити гравця в оренду, покривши частину його заробітної плати. Остаточне рішення щодо майбутнього Феліша ухвалять після завершення сезону.

Феліш за часи оренди в Мілані в другій частині сезону зіграв 11 матчів (533 хвилини) та по одному разу відзначився у воротах суперників і асистував партнеру.