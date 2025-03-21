Англія

У португальці зацікавлена Астон Вілла.

Нападник лондонського Челсі Жоау Феліш, який грає на правах оренди за Мілан, може продовжити кар'єру в іншому клубі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляють журналісти Teamtalk.

Згідно з даними джерела, у підписанні португальського форварда зацікавлена бірмінгемська Астон Вілла.

Керівництво "левів" хоче отримати португальського нападника на постійній основі. Головною перешкодою трансферу є висока заробітна плата Феліша.

Орендна угода Жоау з "россонері" розрахована до кінця червня 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 30 мільйонів євро.

Раніше стали відомі плани Челсі щодо Феліша.