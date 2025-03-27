Туреччина

Жоау зацікавлений в ідеї переходу в турецьку Суперлігу.

Жорже Мендеш, агент орендованого вінгера Мілана Жоау Феліша, провів переговори з Галатасараєм перед можливим відходом з Челсі в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Football-Italia з посиланням на Sporx.

Наразі 25-річний португалець виступає в оренді за Мілан, приєднавшись до "россонері" до кінця сезону за два мільйони євро в січні. Хоча він забив гол у своєму дебютному матчі, Жоау не виправдав очікувань на Сан-Сіро і, як очікується, він залишить клуб улітку.

За інформацією джерела, Мендеш повідомив Челсі, що Жоау зацікавлений в ідеї переходу в Галатасарай найближчим літом.

Зазначається, що Галатасарай може орендувати футболіста з опцією викупу, але не хоче повністю покривати зарплату в розмірі 9 млн євро за сезон. Челсі тим часом хотів би відправити гравця в оренду з обов'язковим зобов'язанням викупу або продати.

Цього сезону Феліш провів 30 матчів, у яких забив вісім голів та віддав три асисти.