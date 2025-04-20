Португалія

Анатолій Трубін зробив шість сейвів і в 18-й раз у сезоні зберіг ворота "на нуль", допомігши Бенфіці наздогнати Спортінг у турнірній таблиці.

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже високо оцінив гру українського воротаря Анатолія Трубіна після виїзної перемоги його команди над Віторією Гімарайнш з рахунком 3:0 у 30-му турі чемпіонату Португалії.

"Трубін зробив кілька чудових сейвів. Його робота була дуже важливою, як і гра всієї команди", — наголосив наставник Бенфіки.

Цей матч став для Трубіна 18-м у сезоні, який він провів без пропущених м’ячів. Загалом у 43 матчах сезону він пропустив 45 голів.

Після перемоги «Бенфіка» набрала 72 очки та зрівнялася зі Спортінгом на вершині турнірної таблиці.