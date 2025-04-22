Португалія

Португальський півзахисник, ймовірно, підпише трирічний контракт з лісабонцями після рішучого бажання повернутися додому.

Португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, як ніколи раніше, близький до відходу з англійського клубу цього літа. Сам футболіст уже заявив про своє бажання повернутися на батьківщину, і Сіті не проти відпустити гравця, який потрапив до списку гравців на вихід.

Згідно з інформацією журналіста Саші Тавольєрі, португальські клуби вже почали активно реагувати на цю новину. Бенфіка заявила про свою готовність вести переговори з Манчестер Сіті щодо повноцінного трансферу гравця. Агенти Сілви вже окреслили умови особистого контракту з лісабонцями, ймовірно, йдеться про трирічну угоду.

Раніше з'являлася інформація про інтерес до Сілви з боку Барселони, однак фінансові труднощі "блаугранас" наразі роблять перехід до Каталонії малоймовірним. Водночас саудівські клуби також проявляли інтерес, проте сам Сілва не розглядає цей варіант як пріоритетний.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Ман Сіті 41 матч, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.