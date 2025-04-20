Діогу Кошту, getty images
20 квітня 2025, 12:48
Манчестер Сіті може придбати воротаря Порту та збірної Португалії Діогу Кошту. Про це повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, керівництво "містян" шукає заміну для 31-річного Едерсона, який влітку може переїхати до Саудівської Аравії, і звернули свою увагу на 25-річного португальця.
Зазначається, що в контракті Кошти прописана "клаусула" в розмірі 73 млн. євро. Ман Сіті вважає цю суму занадто великою, тому збираються отримати знижку від Порту, розраховуючи на зв'язки в португальському футболі нового спортивного директора клубу Уго Віани. Англійці готові викласти за голкіпера збірної Португалії 50 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 38 млн. євро.
Цього сезону Діогу Кошту провів за Порту 41 матч, пропустив 44 м'ячі та 18 разів відіграв "на нуль".