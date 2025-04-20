Англія

"Містяни" шукають заміну Едерсону?

Манчестер Сіті може придбати воротаря Порту та збірної Португалії Діогу Кошту. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, керівництво "містян" шукає заміну для 31-річного Едерсона, який влітку може переїхати до Саудівської Аравії, і звернули свою увагу на 25-річного португальця.

Зазначається, що в контракті Кошти прописана "клаусула" в розмірі 73 млн. євро. Ман Сіті вважає цю суму занадто великою, тому збираються отримати знижку від Порту, розраховуючи на зв'язки в португальському футболі нового спортивного директора клубу Уго Віани. Англійці готові викласти за голкіпера збірної Португалії 50 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 38 млн. євро.

Цього сезону Діогу Кошту провів за Порту 41 матч, пропустив 44 м'ячі та 18 разів відіграв "на нуль".