Португалія

Кар'єра Тіагу Джало в Португалії не йде.

Тіагу Джало перебрався до Порту у вересні минулого року на правах оренди з Ювентусу. В цьому сезоні він провів лише 8 матчів в чемпіонаті Португалії та при цьому останній раз з'являвся на полі 24 лютого.

Тепер ситуація гравця стала ще гіршою. Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, за постійні вечірки Джало виключено зі складу команди та наразі він повинен тренуватися самостійно кожного ранку о 7 годині.

Джало долучився до складу Ювентуса на початку 2024 року в якості трансферу із французького Лілля за 5,1 млн євро. За пів року на рахунку 24-річного виконавця опинилось лише 16 зіграних хвилин, тому він відправився до оренди.

Зазначимо, що Джало — вихованець лісабонського Спортінга.

Раніше повідомлялося, що воротар Порту та збірної Португалії погодився на перехід до Манчестер Сіті.