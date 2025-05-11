Португалія

Голкіпер Бенфіки висловив подяку фанатам та пообіцяв боротися за чемпіонство до останнього туру.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін емоційно відреагував на нічию 1:1 у принциповому матчі 33-го туру чемпіонату Португалії проти Спортинга. Після гри Трубін звернувся до вболівальників через Instagram, підкресливши силу підтримки та налаштованість команди на боротьбу до фінального свистка сезону.

"Божевільна атмосфера від уболівальників. Дякую кожному за підтримку — вона була неймовірною. Віддали багато сил, цього виявилося недостатньо, але ще нічого не втрачено. Будемо битися до кінця за цю емблему. Вперед, Бенфіка", — написав Трубін.

На момент зустрічі обидва лідери Прімейри мали по 78 очок, але Спортинг утримував першу сходинку завдяки кращим додатковим показникам.