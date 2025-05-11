Італія

Результат матчу Серії А.

Монца здобула перемогу в Удіне з рахунком 2:1, яка стала для неї першою за останні 21 тур. Ця перемога — можливість уникнути ганебного звання найгіршої команди в історії Серії А. Наразі в активі команди 18 очок, що дозволило перевершити антирекорд у 17 очок за сезон серед команд із 20 учасниками.

Попри перемогу, шанси Монци на порятунок залишаються мінімальними — за останні 15 турів вона набрала лише два очки. У матчі проти Удінезе команда реалізувала два моменти після флангових атак: забивали Капрарі та Кейта Бальде. Господарі відповіли голом Лукки, однак цього виявилося замало.

Удінезе залишається на 12-му місці без шансів як на єврокубки, так і на виліт. Монца ж, попри перемогу, залишиться на останньому місці, але тепер — без антирекорду.

Удінезе — Монца 1:2

Голи: Лукка, 75 - Капрарі, 52, Кейта Діао, 90

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Бійол (Ловрич, 46), Соле — Модешту, Саррага (Лукка, 46), Карлстрем, Паєро (Еккеленкамп, 63), Камара — Атта (Пафунді, 75) — Девіс

Монца: Піцціньякко — Перейра, Брорссон, Карбоні — Бірінделлі, Кастровіллі (Дзеролі, 65), Б'янко (Сенсі, 78), -, Кір'якопулос (Чуррія, 84) — Форсон (Кейта Діао, 65), Капрарі

Попередження: Атта, Лукка — Акпа-Акпро, Діао, Перейр