Іспанія

Аутсайдер чемпіонату продовжує хапатись за шанси залишитись в еліті.

В рамках 35-го туру Ла Ліги Леганес, який бореться за збереження місця в еліті, приймав Еспаньйол, який ще не гарантував собі спокійне життя на фініші чемпіонату.

Голи Сіссе та Діоманде дозволили господарям йти на перерву в гарному настрої. В автогол Кумбулла майже закрив матч. Але гості знайшли в собі сили відквитати два голи - Кабрера та Мілья забили по голу, але зачепитись бодай за очко команді не вдалось — 2:3.

Леганес обходить Лас-Пальмас і підіймається на 18 місце, Еспаньйол — 14-й.

Леганес — Еспаньйол 3:2

Голи: Сіссе, 33, Діоманде, 41, Кумбулла (аг), 63 - Кабрера, 79, Мілья, 90+8

Леганес: Дмітрович — Розьє, Саенс, Тапіа, Альтіміра — Раба (Родрігес, 74), Сіссе, Нею Нупа, Діоманде (Брашанац, 80) — Гарсія (Лопеш, 89), Ель Хаддаді (де ла Фуенте, 89)

Еспаньйол: Гарсія — Каррерас (Рока, 62), Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Еспосіто, Калеро (Техеро, 46), Гонсалес, Пуадо (Шеддіра, 73) — Фернандес (Мілья, 72), Крал (Веліс, 46)

Попередження: Раба — Пуадо, Кабрера