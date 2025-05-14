Португалія

Габріел Сілва розігнався до швидкості 40,3 км/год.

У матчі 33 туру чемпіонату Португалії Санта-Клара на своєму полі обіграла Фамалікан (2:1).

У цьому поєдинку вінгер Санта-Клари Габріел Сілва розігнався до швидкості 40,3 км/год, що зробило його найшвидшим футболістом у світі.

Також зазначається, що такий ривок Сілва видав у додатковий час до другого тайму матчу.

До цього світовий рекорд утримував захисник Ньюкасла Свен Ботман із показником – 39,21 км/год.

Після 33 турів Санта-Клара набрала 54 очки і посідає шосте місце у чемпіонаті Португалії.

Раніше повідомлялося, що син Роналду дебютував за збірну Португалії U-15.