Габріел Сілва розігнався до швидкості 40,3 км/год.
Габріел Сілва, ФК Санта-Клара
14 травня 2025, 17:47
У матчі 33 туру чемпіонату Португалії Санта-Клара на своєму полі обіграла Фамалікан (2:1).
У цьому поєдинку вінгер Санта-Клари Габріел Сілва розігнався до швидкості 40,3 км/год, що зробило його найшвидшим футболістом у світі.
Також зазначається, що такий ривок Сілва видав у додатковий час до другого тайму матчу.
До цього світовий рекорд утримував захисник Ньюкасла Свен Ботман із показником – 39,21 км/год.
Після 33 турів Санта-Клара набрала 54 очки і посідає шосте місце у чемпіонаті Португалії.
Раніше повідомлялося, що син Роналду дебютував за збірну Португалії U-15.