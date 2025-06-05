Португалія

Одразу два українці у списку найдорожчих воротарів світу.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував список найдорожчих воротарів світу.

Критеріями для визначення вартості були характеристики гравця, персональна статистика, статус клубу, вік, тривалість контракту та популярність у вболівальників.

У топ-5 увійшли одразу два українці — воротар Бенфіки Анатолій Трубін (46,7 млн ​​євро) та голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін (41,3 млн євро).

Лідером рейтингу є воротар Брайтона Барт Вербрюгген — 64,3 млн євро, а трійку найкращих між двома українцями замикає голкіпер Арсеналу Давід Рая — 42 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Трубін — четвертий за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів-2024/25, Різник — на 12 місці.