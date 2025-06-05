Одразу два українці у списку найдорожчих воротарів світу.
Анатолій Трубін, Getty Images
05 червня 2025, 21:48
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував список найдорожчих воротарів світу.
Критеріями для визначення вартості були характеристики гравця, персональна статистика, статус клубу, вік, тривалість контракту та популярність у вболівальників.
У топ-5 увійшли одразу два українці — воротар Бенфіки Анатолій Трубін (46,7 млн євро) та голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін (41,3 млн євро).
Лідером рейтингу є воротар Брайтона Барт Вербрюгген — 64,3 млн євро, а трійку найкращих між двома українцями замикає голкіпер Арсеналу Давід Рая — 42 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Трубін — четвертий за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів-2024/25, Різник — на 12 місці.