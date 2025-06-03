Іспанія

Англійський гранд готовий заплатити до 30 мільйонів євро за воротаря Реала, який шукає більше ігрового часу.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін опинився в центрі трансферної уваги — влітку він може залишити мадридський Реал у пошуках стабільної ігрової практики. Як повідомляє Teamtalk, серйозний інтерес до 25-річного воротаря виявив Манчестер Юнайтед.

Новий головний тренер манкуніанців Рубен Аморім розглядає Луніна як заміну для Андре Онана, який не виправдав очікувань. Англійський клуб готовий задовольнити фінансові вимоги Реала та заплатити за українця 25–30 мільйонів євро. Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішення самого Луніна.

У сезоні-2024/25 Лунін провів 13 матчів у всіх турнірах, з них п'ять – на нуль, загалом пропустивши 19 голів.

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на Луніна.