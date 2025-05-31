Українець хоче грати.
Андрій Лунін, getty images
31 травня 2025, 13:48
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін з великою долею ймовірності влітку змінить клубну прописку. Про це повідомляє іспанське видання AS.
За інформацією джерела, 26-річний голкіпер незадоволений відсутністю стабільної ігрової практики в Реалі, тому змушений шукати собі нову команду, яка гарантує йому місце в основному складі. Українець вже доручив своєму агенту Жорже Мендешу пошук нової команди.
Зазначається, що наразі головним претендентом на Луніна є чемпіон Туреччини — стамбульський Галатасарай. Втім інші європейські клуби також виявляють інтерес до воротаря збірної України.
Чинна трудова угода гравця з "бланкос" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
У сезоні-2024/25 Лунін провів 13 матчів у всіх турнірах, з них п'ять – на нуль, загалом пропустивши 19 голів.
Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на Луніна.