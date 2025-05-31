Іспанія

Українець хоче грати.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін з великою долею ймовірності влітку змінить клубну прописку. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 26-річний голкіпер незадоволений відсутністю стабільної ігрової практики в Реалі, тому змушений шукати собі нову команду, яка гарантує йому місце в основному складі. Українець вже доручив своєму агенту Жорже Мендешу пошук нової команди.

Зазначається, що наразі головним претендентом на Луніна є чемпіон Туреччини — стамбульський Галатасарай. Втім інші європейські клуби також виявляють інтерес до воротаря збірної України.

Чинна трудова угода гравця з "бланкос" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Лунін провів 13 матчів у всіх турнірах, з них п'ять – на нуль, загалом пропустивши 19 голів.

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на Луніна.