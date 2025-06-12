Португалія

Раніше повідомлялося про конфлікт шведа зі Спортінгом.

Нападник Спортінга Віктор Дьокереш у соцмережах відреагував на численні чутки про своє майбутнє.

"Зараз навколо повно чуток, більша їх частина не відповідає дійсності. Я все скажу, коли настане час", — написав швед на своїй сторінці.

Раніше повідомлялося про конфлікт Дьокереша зі Спортінгом через нібито небажання лісабонського клубу розлучатися з гравцем. За чутками, колективи АПЛ стежать за ситуацією.

У минулому сезоні Дьокереш взяв участь у 52 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 54 голами і 13 результативними передачами.