Самуель Даль став повноцінним гравцем "орлів".
Самуель Даль, ФК Бенфіка
13 червня 2025, 10:33
Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання повноцінного контракту з захисником Самуелем Далем.
Угода з 22-річним шведом розрахована до літа 2029 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько дев'яти мільйонів євро.
Даль виступав за "орлів" з лютого цього року. На його рахунку 18 матчів та шість гольових передач.
За підсумками сезону Бенфіка, в якій виступає українець Анатолій Трубін, посіла друге місце у чемпіонаті Португалії.