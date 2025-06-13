Португалія

Самуель Даль став повноцінним гравцем "орлів".

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання повноцінного контракту з захисником Самуелем Далем.

Угода з 22-річним шведом розрахована до літа 2029 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько дев'яти мільйонів євро.

Даль виступав за "орлів" з лютого цього року. На його рахунку 18 матчів та шість гольових передач.

За підсумками сезону Бенфіка, в якій виступає українець Анатолій Трубін, посіла друге місце у чемпіонаті Португалії.