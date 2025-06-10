Португалія

Сума трансферу становила близько 12 мільйонів євро.

Нападник Бенфіки Артур Кабрал став гравцем Ботафогу, повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Угода з 27-річним бразильцем розрахована до кінця 2028 року.

За інформацією джерела, сума трансферу становила близько 12 мільйонів євро.

Також зазначається, що футболіст вже вирушив до США, де приєднається до команди, яка готується до Клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, у групі КЧС Ботафогу зіграє проти ПСЖ, Атлетіко Мадрид та Сіетла.