Португалія

Футбольний світ в жалобі.

Федерація футболу Португалії виступило із заявою щодо загибелі в ДТП вінгера національної збірної Діогу Жоти. Про це йдеться на офіційному сайті ФФП.

"Федерація футболу Португалії і вся португальська футбольна спільнота повністю спустошені смертю Діогу Жоти і його брата Андре Сілви сьогодні вранці в Іспанії.

Діогу Жота був не просто фантастичним гравцем, який зіграв майже 50 матчів за національну команду, він був незвичайною особистістю, шанованою всіма його товаришами по команді і суперниками, людиною із заразливою посмішкою і авторитетом у колективі.

Висловлюємо найглибші співчуття родині та друзям Діогу і його брата Андре. Федерація футболу Португалії вже звернулася до УЄФА з проханням вшанувати пам'ять футболіста хвилиною мовчання перед матчем нашої команди з Іспанією на жіночому чемпіонаті Європи.

Ми втратили двох чемпіонів. Смерть Діогу і Андре Сілви стала непоправною втратою для португальського футболу, і ми зробимо все можливе, щоб вшановувати їхню спадщину щодня", — йдеться в заяві ФФП.

Раніше Ліверпуль виступив із заявою щодо загибелі Жоти.