Футбольний світ в жалобі.
Діогу Жота, getty images
03 липня 2025, 13:50
Федерація футболу Португалії виступило із заявою щодо загибелі в ДТП вінгера національної збірної Діогу Жоти. Про це йдеться на офіційному сайті ФФП.
"Федерація футболу Португалії і вся португальська футбольна спільнота повністю спустошені смертю Діогу Жоти і його брата Андре Сілви сьогодні вранці в Іспанії.
Діогу Жота був не просто фантастичним гравцем, який зіграв майже 50 матчів за національну команду, він був незвичайною особистістю, шанованою всіма його товаришами по команді і суперниками, людиною із заразливою посмішкою і авторитетом у колективі.
Висловлюємо найглибші співчуття родині та друзям Діогу і його брата Андре. Федерація футболу Португалії вже звернулася до УЄФА з проханням вшанувати пам'ять футболіста хвилиною мовчання перед матчем нашої команди з Іспанією на жіночому чемпіонаті Європи.
Ми втратили двох чемпіонів. Смерть Діогу і Андре Сілви стала непоправною втратою для португальського футболу, і ми зробимо все можливе, щоб вшановувати їхню спадщину щодня", — йдеться в заяві ФФП.
Раніше Ліверпуль виступив із заявою щодо загибелі Жоти.