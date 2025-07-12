Португалія

Португалець може повернутися в рідний клуб.

Лісабонська Бенфіка має намір придбати 50% прав на Жуана Феліша у лондонського Челсі. Про це повідомляє португальське видання O Jogo.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" готове сплатити "синім" 20 млн. євро за половину прав на футболіста.

Зазначається, що Феліш дуже хоче повернутися в Бенфіку, вихованцем якої він є, і навіть погодився на суттєве зниження заробітної плати задля переїзду до Лісабону.

Чинна трудова угода гравця з "пенсіонерами" розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Жуан Феліш відіграв за Челсі та Мілан (піврічна оренда) загалом 41 матч, забив десять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше Жуан Феліш висловився щодо можливості повернення до Бенфіки.