Португалія

Президент лісабонців Фредеріку Варандаш прокоментував поведінку бомбардира.

Центрального нападника Віктора Дьокереша покарають через його рішення не брати участі в передсезонному зборі лісабонського Спортінга, передає слова президента клубу Фредеріку Варандаша видання The Athletic.

Відсутність 27-річного шведа на тренуваннях "левів" не була несподіванкою. Ще позавчора, 11 липня, стало відомо, що зірковий виконавець відмовився повернутися до табору клубу, наполягаючи на своєму переході до лондонського Арсеналу.

"Ми спокійні. Все вирішиться закриттям трансферного вікна, значним штрафом і вибаченнями перед командою.

Якщо вони [зацікавлені в трансфері клуби] не хочуть платити справедливу ринкову вартість Віктора, то нас це цілком влаштовуватиме й протягом наступних трьох років [до втрати чинності контракту з гравцем].

Якщо генії, які працюють над цією стратегією, думають, що це тисне на мене, щоб я сприяв відходу гравця, то вони не тільки глибоко помиляються, але й ще більше ускладнюють ситуацію. Ніхто не стоїть вище інтересів клубу, ким би він не був", — цитує Варандаша The Athletic.

У середу, 16 липня, Спортінг Лісабон зустрінеться з Селтіком, а п'ятьма днями пізніше — із Сандерлендом.

Нагадаємо, Арсенал підготував для бомбардира п'ятирічний контракт. Сам Дьокереш вважає, що керівництво "левів" зрадило його, раніше пообіцявши відпустити в разі надходження пропозиції в розмірі 60+10 млн євро, яку лондонці вже перевищили.

Віктор поповнив склад лісабонського Спортінга в липні 2023 року. Тоді Ковентрі Сіті отримав за нього 24 млн євро (друге найдорожче придбання в історії "левів"). На рахунку гравця 97 голів і 28 асистів у 102-х матчах за столичний клуб у всіх турнірах, а також 15+6 у 26-ти поєдинках за збірну Швеції.

Із лісабонцями центрфорвард виграв чемпіонат (х2) і Кубок Португалії.