Португалія

Тут доведеться викладати навіть більше, аніж за шведа.

У контексті лісабонського Спортінга цього трансферного вікна прийнято говорити про дуже ймовірний відхід шведського супербомбардира Віктора Дьокереша.

Але при цьому на другий план відходить не менш талановитий виконавець "левів" — данський опорний півзахисник Мортен Юльманн.

26-річний виконавець у минулому сезоні був основою центральної ланки клубу й недарма носить капітанську пов’язку.

А отже втрата такого важливого футболіста оцінюється лісабонцями як дуже значуща, і відповідно зростає ціна цього футболіста, яку запитає Спортінг із потенційних претендентів на його підписання.

Туринський Ювентус та англійські Манчестер Сіті й Манчестер Юнайтед — поважний перелік клубів, які претендують на Юльманна, проте чи буде в них настільки ж сильне бажання підписати гравця після того, як напередодні вони почули про 80 млн євро, які хоче отримати португальський клуб?

Нагадаємо, що два роки тому Спортінг придбав данця за 19,5 млн євро в італійського Лечче.

За сезон у опорника три голи та два асисти в 47 матчах.