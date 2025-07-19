Португалія

Аргентинський півзахисник приєднався до лісабонського клубу на сезон із опцією викупу за 15 мільйонів євро.

Аргентинський півзахисник Енцо Барренечеа офіційно став гравцем лісабонської Бенфіки. Про це повідомляє пресслужба португальського клубу. 24-річний хавбек приєднався до команди на правах оренди з Астон Вілли до кінця сезону 2025/26. В угоді прописана опція викупу за 15 мільйонів євро, яка може стати обов’язковою залежно від виконання певних умов.

Барренечеа виступатиме за "орлів" під 5-м номером. Сума орендної угоди склала 3 млн євро, а Астон Вілла збереже 30% від можливого майбутнього трансферу гравця.

Минулого сезону аргентинець грав на правах оренди за Валенсію, де провів 33 матчі, забивши 1 гол і зробивши 2 асисти. У листопаді 2024 року він дебютував у складі національної збірної Аргентини, а в червні 2025-го знову отримав виклик.

Барренечеа — вихованець Ньюеллс Олд Бойз, також виступав за швейцарський Сіон, туринський Ювентус та італійський Фрозіноне. У 2024 році він перейшов до Астон Вілли за 8 млн євро.

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