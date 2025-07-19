Аргентинський півзахисник приєднався до лісабонського клубу на сезон із опцією викупу за 15 мільйонів євро.
Енцо Барренечеа, пресслужба ФК Бенфіка
19 липня 2025, 19:51
Аргентинський півзахисник Енцо Барренечеа офіційно став гравцем лісабонської Бенфіки. Про це повідомляє пресслужба португальського клубу. 24-річний хавбек приєднався до команди на правах оренди з Астон Вілли до кінця сезону 2025/26. В угоді прописана опція викупу за 15 мільйонів євро, яка може стати обов’язковою залежно від виконання певних умов.
Барренечеа виступатиме за "орлів" під 5-м номером. Сума орендної угоди склала 3 млн євро, а Астон Вілла збереже 30% від можливого майбутнього трансферу гравця.
Минулого сезону аргентинець грав на правах оренди за Валенсію, де провів 33 матчі, забивши 1 гол і зробивши 2 асисти. У листопаді 2024 року він дебютував у складі національної збірної Аргентини, а в червні 2025-го знову отримав виклик.
Барренечеа — вихованець Ньюеллс Олд Бойз, також виступав за швейцарський Сіон, туринський Ювентус та італійський Фрозіноне. У 2024 році він перейшов до Астон Вілли за 8 млн євро.
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