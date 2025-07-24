Португалія

Барселона погодила угоду з клубом із Португалії.

Нападник Барселони Пау Віктор домовився про перехід до португальської Браги, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Угода оцінюється в €12 млн плюс €3 млн у вигляді бонусів, що стане рекордним трансфером для Браги. 23-річний іспанець прибуде до Португалії 25 липня для завершення угоди.

Віктор, який провів сезон-2024/25 у Барселоні, зігравши 29 матчів за першу команду (2 голи, 1 асист), не зміг закріпитися в основі через конкуренцію.

Трансфер до Браги, яка фінішувала четвертою в Прімейра-Лізі, дасть Віктору шанс на регулярну ігрову практику. Барселона також наполягає на включенні клаусули про зворотний викуп, щоб зберегти контроль над майбутнім гравця.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про підписання Рашфорда.