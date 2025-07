Барселона та Манчестер Юнайтед офіційно досягли угоди щодо оренди англійського нападника Маркуса Рашфорда.

27-річний англієць виступатиме за каталонський клуб до 30 червня 2026 року, а контракт передбачає опцію викупу гравця.

📞 "Yeah… It’s official."

Rashford follows in Lineker’s footsteps. pic.twitter.com/ZvbnDAtbax