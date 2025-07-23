Англійський нападник приєднався до каталонців на правах оренди з Манчестер Юнайтед із можливістю викупу.
Маркус Рашфорд, ФК Барселона
23 липня 2025, 19:58
Барселона та Манчестер Юнайтед офіційно досягли угоди щодо оренди англійського нападника Маркуса Рашфорда.
27-річний англієць виступатиме за каталонський клуб до 30 червня 2026 року, а контракт передбачає опцію викупу гравця.
Сьогодні Рашфорд підписав контракт у статусі футболіста Барселони під час приватної зустрічі за участі президента клубу Жоана Лапорти, директора футбольного департаменту та інших членів ради.
Народжений у Манчестері Рашфорд розпочав свою кар’єру у місцевій команді Флетчер Мосс Рейнджерс, а у семирічному віці приєднався до академії Манчестер Юнайтед. Дебют у першій команді він здійснив у лютому 2016 року, коли йому було лише 18 років.
Другу половину минулої кампанії Маркус Рашфорд виступав на правах оренди за Астон Віллу. Усього в сезоні-2024/25 він провів 41 матч, забив 11 голів та віддав 9 асистів.