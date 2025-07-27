Португалія

Контракт португальця включає клаусулу у 60 мільйонів євро.

Лісабонський Спортінг офіційно оголосив про трансфер голкіпера Жоао Віржинії з англійського Евертона.

Новий контракт розрахований до літа 2028 року, а у ньому прописано суму відступних у розмірі 60 мільйонів євро.

Для Віржинії це не перший досвід виступів у складі Спортінга — у сезоні-2021/22 він уже захищав ворота лісабонців на правах оренди.

У минулому сезоні португалець зіграв лише два матчі за Евертон у всіх турнірах, пропустив один м’яч та одного разу зберіг свої ворота сухими.

Нагадаємо, Ювентус готовий запропонувати капітану Спортінга Лісабон п'ятирічний контракт.