Колумбійця, не уругвайця.
Луїс Суарес, getty images
25 липня 2025, 19:17
Лісабонський Спортінг знайшов заміну нападнику Віктору Дьокерешу, який незабаром повинен перейти в лондонський Арсенал, в іспанській Сегунді.
За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, "леви" погодили трансфер форварда Альмерії Луїса Суареса за 25 млн євро. Також португальський клуб виплатить 10% від прибутку "червоно-білим" в разі трансферу гравця в інший клуб.
Зазначимо, що 27-річний колумбієць минулого сезону став найкращим бомбардиром іспанської Сегунди, забивши 27 голів у 41 матчі. Загалом в сезоні-2024/25 Суарес відіграв 43 матчі, забив 31 гол та віддав 8 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Арсенал завершив угоду зі Спортінгом щодо трансферу Дьокереша.