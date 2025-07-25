Португалія

Колумбійця, не уругвайця.

Лісабонський Спортінг знайшов заміну нападнику Віктору Дьокерешу, який незабаром повинен перейти в лондонський Арсенал, в іспанській Сегунді.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, "леви" погодили трансфер форварда Альмерії Луїса Суареса за 25 млн євро. Також португальський клуб виплатить 10% від прибутку "червоно-білим" в разі трансферу гравця в інший клуб.

Зазначимо, що 27-річний колумбієць минулого сезону став найкращим бомбардиром іспанської Сегунди, забивши 27 голів у 41 матчі. Загалом в сезоні-2024/25 Суарес відіграв 43 матчі, забив 31 гол та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Арсенал завершив угоду зі Спортінгом щодо трансферу Дьокереша.