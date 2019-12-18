Испания

Тренер каталонцев поделился ожиданиями от встречи с Реалом.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о подготовке к матчу с Реалом в рамках 10-го тура Примеры.

"Каждое Эль Класико трудное. Для некоторых наших игроков оно будет первым. Это первая половина сезона, предстоит еще много матчей, но каждая команда попытается добиться успеха в этом поединке. То, что у нас одинаковое количество очков, означает, что в этом сезоне силы очень сбалансированы.

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Мы должны найти свой стиль игры, независимо от того, кто выйдет у них на поле. У них много вариантов на игру, решение будет принимать тренер. Несмотря ни на что, мы должны найти свою игру", – приводит слова Вальверде издание Marca.

Матч Барселона – Реал состоится на Камп Ноу в среду, 18 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.

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