Испания

Football.ua пытается спрогнозировать составы на предстоящий поединок.

Барселона примет мадридский Реал в перенесенном матче в рамках 10-го тура Примеры.

Учитывая кадровые ситуации в командах, стартовые составы на этот поединок могут выглядеть следующим образом:

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич – Месси, Суарес, Гризманн.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде – Бэйл, Бензема.

Не сыграют: Дембеле, Артур — Азар, Марсело, Васкес, Асенсио, Хамес.

Матч Барселона – Реал состоится на Камп Ноу в среду, 18 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн трансляции на Football.ua.

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