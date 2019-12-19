Испания

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос поделился впечатлениями от матча против Барселоны.

Зрители перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании Барселона — Реал не увидели голов, но стали свидетелями нескольких увлекательных моментов в матче.

Главным героем стал Рафаэль Варан, который дважды мог заработать пенальти, но арбитр не стал фиксировать фолы.

"Мы посмотрели эпизоды в перерыве, и там совершенно понятно, что было два пенальти. Но сейчас ничего нельзя изменить. VAR ведь нужен для того, чтобы помогать в спорных моментах, но сегодня этого не было. Это провал. Это вещи, которые происходят в футболе, и мы не можем с ними мириться. Мы вели игру, не победили, но все равно можем быть довольны проделанной работой", — приводит слова Рамоса AS.

"Когда ты не побеждаешь, ты не можешь быть счастливым. Мы очень здорово играли против отличной команды на выезде, и должны были взять три очка. Но поймите - это очень сложно".

На Football.ua доступен обзор матча Барселона — Реал, в котором вы сможете увидеть оба момента.

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