Испания

Менеджер каталонцев — об итогах Класико.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде высказал свое мнение после очного матча против Реала, который завершился без забитых голов.

"Было многое поставлено на кону, но это нормальная ситуация для Эль-Класико. Конечно, мы хотели победить, но против сильного соперника это не всегда возможно. Было сложно", — цитирует Вальверде Marca.

Ранее своими впечатлениями о перенесенном поединке поделился защитник мадридцев Серхио Рамос.