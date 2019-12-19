Менеджер каталонцев — об итогах Класико.
Эрнесто Вальверде, getty images
19 декабря 2019, 07:21
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде высказал свое мнение после очного матча против Реала, который завершился без забитых голов.
"Было многое поставлено на кону, но это нормальная ситуация для Эль-Класико. Конечно, мы хотели победить, но против сильного соперника это не всегда возможно. Было сложно", — цитирует Вальверде Marca.
Ранее своими впечатлениями о перенесенном поединке поделился защитник мадридцев Серхио Рамос.