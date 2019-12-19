Испания

Болельщики Райо Вальекано называли украинского форварда нацистом во время матча против Альбасете.

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля впервые прокомментировал скандальный инцидент, который произошел во время матча Райо – Альбасете в рамках 20-го тура испанской Сегунды.

Тогда фанаты хозяев начали выкрикивать в адрес украинского нападающего Романа Зозули оскорбительные лозунги, называя его нацистом, после чего поединок был остановлен.

История украинца с болельщиками Райо длится уже не первый год. В 2017 Роман стал игроком "пчел", однако не провел за этот клуб ни одного матча, поскольку фанаты устроили массовый протест и вынудили руководство отказаться от трансфера Зозули, ссылаясь на политические взгляды футболиста.

Про ситуацию в Украине:

"Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Люди пытались помочь армии. Мой фонд никогда не покупал оружие или военную технику. Единственное, мы приобретали оборудование для спасения человеческих жизней: машины скорой помощи, еда, одежда и прочее. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом — не преступление".

Чем занимается фонд Зозули:

"Когда вы постоянно посещаете больницы и не перестаете видеть страдающих людей, которые были ранены на поле боя, нельзя оставаться в стороне. Именно поэтому я нахожусь в этом фонде. Мы знаем, что война — это нечто ужасное. Я считаю себя патриотом, который должен помогать своей стране. Наша ассоциация помогает больницам и людям, которые болеют раком. Я очень мало рассказал о том, чем мы занимаемся, но мог бы углубиться в эту тему".

Как Зозуля переходил в Райо Вальекано:

"Теперь я хочу вернуться в то время, когда я перешел в Райо Вальекано. После подписания контракта я посетил офис в Мадриде, где узнал, что они не хотят, чтобы я выступал за их команду. Я спросил почему, и они сказали мне, что я фашист. Они не хотели, чтобы я играл в их команде. Это был первый раз, когда они назвали меня фашистом. Оскорбления в мой адрес они объяснили тем, что я помогаю своей армии, своей стране, а они помогают другой армии. Я просто хочу передать слова одного из них. Шесть человек из фанатского движения Райо сражаются на другом конце, не за мою страну".

Об ультрас Райо Вальекано:

"Вот так все и началось. Люди, которые воюют за другую армию, делают это за деньги. Фотографии, которые все видели, появились позже, после чего они стали называть меня нацистом. Отмечу, что сначала меня называли фашистом, а затем нацистом и расистом. Мой лучший друг — Жереми Бела, и мне абсолютно все равно, у кого какой цвет кожи и национальность. Мы все одинаковые. Вы можете спросить у моих бывших одноклубников из Бетиса или партнеров по команде из Альбасете. Никогда не было никаких проблем с этим. Человек, который обвинил меня в том, что я фашист, ссылался на мои татуировки, но я могу их показать".

В целом про ситуацию:

"Я хотел поговорить с ними, объяснить ситуацию. Они уже знали обо мне всю информацию, потому что воюют в Донбассе, за другую сторону".

Отметим, что группировка фанатов испанского клуба ранее сделала заявление относительно остановки матча и не отказалась от своих выкриков в адрес украинского форварда.

Позже стало известно, что ультрас Райо Вальекано напали на президента клуба Рауля Мартина Пресу, который поддержал Романа Зозулю.

Источник: AS