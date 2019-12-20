Испания

"Летучие мыши" проявляют интерес к игроку Ман Сити.

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу попал в сферу интересов Валенсии, сообщает Super Deporte.

Испанский клуб планирует укрепить правый фланг обороны и попытается подписать португальца в январе.

Ранее 25-летний игрок уже выступал в составе Валенсии в 2014-17 годах, перейдя в Интер.

Канселу перешел в Ман Сити прошлым летом, но закрепиться в составе команды не сумел. В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "горожан", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что интерес к Канселу проявляет Бавария.

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