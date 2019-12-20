Испания

Похоже, вторую половину сезона украинец проведет в другой команде.

Руководство мадридского Реала в ближайшее время планирует отозвать из аренды в Вальядолиде голкипера Андрея Лунина в зимнее трансферное окно, утверждает Cadena Ser.

По данным источника, "сливочные" уже определились со следующей командой для украинского футболиста — ей станет Альмерия, которая выступает в Сегунде и во главе которой находится экс-хавбек Реала Гути..

Напомним, Лунин до сих пор так и не дебютировал за Вальядолид в поединках Примеры, сыграв лишь в последнем матче команды в Кубке Испании. К слову, вратарь свою первую игру отстоял на ноль.

Также представители нынешней команды вратаря подтвердили, что готовы отпустить игрока обратно в Реал.